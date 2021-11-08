 برنامج الأغذية العالمي: ثلاثة ملايين أفغاني على شفا المجاعة - بوابة الشروق
الإثنين 8 نوفمبر 2021 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

برنامج الأغذية العالمي: ثلاثة ملايين أفغاني على شفا المجاعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 12:05 م

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي، إن 3 ملايين شخص في أفغانستان على شفا مجاعة، متعهدا بتقديم مساعدات للمحتاجين إلى الغذاء.

وأوضح بيسلي، في تصريح نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الاثنين، إن 45 مليون شخص يتضورون جوعا في 43 دولة في العالم من بينهم 3 ملايين شخص يعيشون في أفغانستان فقط، مؤكدا تعهده خلال زيارته الأخيرة لأفغانستان، بتوفير الغذاء لـ 23 مليون شخص في البلاد.

وأضاف أن وباء كوفيد-19 وتغير المناخ هما أكبر سببين للمجاعة في جميع أنحاء العالم، قائلا إن الناس يبيعون أطفالهم في أفغانستان من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، حذر البرنامج من أن أكثر من 22 مليون شخص سيواجهون المجاعة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك