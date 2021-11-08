برنامج الأغذية العالمي: ثلاثة ملايين أفغاني على شفا المجاعة

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي، إن 3 ملايين شخص في أفغانستان على شفا مجاعة، متعهدا بتقديم مساعدات للمحتاجين إلى الغذاء.

وأوضح بيسلي، في تصريح نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الاثنين، إن 45 مليون شخص يتضورون جوعا في 43 دولة في العالم من بينهم 3 ملايين شخص يعيشون في أفغانستان فقط، مؤكدا تعهده خلال زيارته الأخيرة لأفغانستان، بتوفير الغذاء لـ 23 مليون شخص في البلاد.

وأضاف أن وباء كوفيد-19 وتغير المناخ هما أكبر سببين للمجاعة في جميع أنحاء العالم، قائلا إن الناس يبيعون أطفالهم في أفغانستان من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي وقت سابق، حذر البرنامج من أن أكثر من 22 مليون شخص سيواجهون المجاعة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.