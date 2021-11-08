أول مبعوث أممي يصل لتعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون

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وصل هانز جروندبرج، المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الإثنين، إلى مدينة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد والتي يحاصرها الحوثيون منذ بدء الحرب.

وأفاد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة تعز أن " المبعوث الأممي هانز جروندبرج وصل إلى مركز المحافظة مدينة تعز قادماً من العاصمة المؤقتة عدن".

وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن المبعوث الأممي عقد في مقر المحافظة بوسط مدينة تعز لقاءات مع قيادة السلطة المحلية بحضور المحافظ نبيل شمسان.

وأوضح المصدر أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل العمل على حل الوضع الإنساني والاقتصادي المتفاقم في مدينة تعز.

ومن المقرر أن يقوم المبعوث الأممي بزيارة ميدانية للاطلاع على الوضع الإنساني والصحي في المدينة .

وتعد زيارة جروندبرج أول زيارة لمبعوث أممي منذ بدء الحرب مطلع العام 2015.