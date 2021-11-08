محافظ دمياط تعقد اجتماعاً تنسيقياً لتنفيذ خطة المناطق غير المخططة بالمدينة

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة إجراءات تطوير منطقة النصب التذكارى وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، وكذا متابعة آليات البدء بأعمال تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة.



استهلت "المحافظ" الاجتماع بمتابعة الموقف الخاص بمشروع تطوير منطقة النصب التذكارى وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة، إذ وجهت المحافظ تعليماتها بضرورة البدء فى تشغيل المحور المروري البديل خلال عملية التنفيذ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، نظرًا لأهمية المنطقة المقام بها الأعمال ،وأيضاً شددت على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية المعنية بشبكات المرافق بالموقع لضمان عدم تعارضها مع أعمال التنفيذ.



وفي السياق ذاته، فقد أكدت "المحافظ" على ضرورة وضع جدول زمني محدد للبدء بأعمال الإنشاءات، ورفع كافة مخلفات الهدم بشكل فوري ،مع تصميم وتنفيذ سور مثبت بقواعد لتغطية أعمال الإنشاءات .



وواصلت الدكتورة منال عوض إجتماعها بمناقشة خطة تطوير المناطق الغير مخططة والتى تضم 7 مناطق بمدينة دمياط وهى "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية" بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووجهت المحافظ تعليماتها بتقسيم مناطق العمل وترتيبها لعمل جدول زمنى لتنفيذ أعمال التطوير والبنية التحتية تباعاً بعد التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية .



وفي ختام الاجتماع .. اطلعت "محافظ دمياط" على خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للبدء بأعمال مد شبكات الصرف الصحي لتغطية المناطق بالخدمة، مؤكدة على ضرورة التنسيق مع الدفاع المدني لتوزيع حنفيات الحريق بالمناطق المطورة، وكذا وضع مخطط محدد يشمل رفع كفاءة كابلات واعمدة الإنارة والكهرباء وتنظيمها فى اتجاه واحد.



فيما وقد أوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية، ويأتي ذلك ضمن خطوات كبيرة ومتسارعة تقوم بها الأجهزة المعنية بالدولة وبتوجيه ومتابعة من القيادة السياسية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.