أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن استخدام مينسك للهجرة غير الشرعية لمصالحها الخاصة أمر غير مقبول مطلقا، وتؤيد فيينا موقفًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي ضد مثل هذا النهج.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم الاثنين - "نشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في عدد محاولات عبور الحدود غير القانونية" مضيفا أن النمسا تتضامن بشكل كامل مع دول الاتحاد الأوروبي المتضررة، التي تقع على الحدود مع بيلاروسيا".

وشددت الخارجية النمساوية على أن "استخدام الهجرة غير الشرعية من قبل بيلاروس لأغراضها الخاصة أمر غير مقبول على الإطلاق، وتؤيد النمسا موقفًا موحدًا وواضحًا للاتحاد الأوروبي ضد مثل هذا النهج".

وأعلن الجيش البولندي، في وقت سابق، من اليوم الإثنين، عن رفع درجة الاستعداد القتالي بين صفوف قوات الدفاع الإقليمي بسبب الوضع على الحدود مع بيلاروس.

وجاء في بيان لقوات الدفاع الإقليمي على موقع تويتر: "نرفع درجة الاستعداد القتالي للقوات من أجل دعم قوات حرس الحدود، موضحا أن 100% من جنود اللواء الأول والثاني والرابع لقوات الدفاع الإقليمي في حالة استعداد ".

ونشرت وزارة الدفاع البولندية في وقت سابق لقطات لقافلة المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود من جهة بيلاروس، فيما طلب رئيس الوزراء البولندي بشكل عاجل إنشاء خلية لمواجهة الأزمة.