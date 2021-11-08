هل تريد الذهاب إلى مكان خال من الانبعاثات الكربونية وإشارات المرور وأهم أولوياته هي السعادة؟ عليك بدولة بوتان الواقعة في جنوب آسيا.

في ظل التغير المناخي في مختلف أنحاء العالم، يمكن أن تكون بوتان دولة يحتذى بها. فهي الوحيدة الخالية من الانبعاثات الكربونية في العالم. أنها تعوض عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر من إنتاجه.

قد يجد الناس هذا غريبا، ولكن بوتان حددت أولوياتها بشكل صحيح. وتمت صياغة مصطلح إجمالي السعادة الوطنية في 1970 من جانب الملك جيجمي وانجتشوك. ويرمي إلى نهج أكثر روحانية لقياس تقدم الأمم ويؤكد على نحو مساو على الأوجه غير الاقتصادية لقياس التقدم، بحسب ما ذكره موقع تايمز ترافل.

لا يوجد إشارات مرور في هذه الدولة. نعم لقد قرأت هذا على نحو صحيح. لا يوجد إشارات مرور في بوتان وكل إدارة حركة المرور يقوم عليها بشر. وفي حين أن هذا لايزال نفس الحال في بعض المدن الصغيرة في الهند، فمن المحتمل أن بوتان هي الدولة الوحيدة الخالية من إشارات المرور.