عبدالغفار: مصر تولي اهتماما كبيرا بالتغير المناخي وآثاره على صحة الإنسان

قال القائم بعمل وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، إن مصر تولي اهتمامًا كبيراً بالتغير المناخي وآثاره على صحة الإنسان، وذلك في استراتيجياتها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، وينعكس ذلك بوضوح من خلال مشاركاتها المستمرة في جميع الأحداث المناخية العالمية والإقليمية والقيام بدور رائد في العملِ المناخي، وتأثيره على القطاع الصحي.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر الأطراف الـ26 في جلاسكو، اليوم، أن العالم أجمع يشهد الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي أصبحت واقعًا، نشاهده في العديد من دول العالم، في صورة موجات من الحرارة الشديدة، والبرودة القاسية، والسيول الجارفة، والتصحر، وتآكل الرقعة الزراعية، وانخفاض كفاءة الأراضي، وقلة إنتاجيتها، وارتفاع مستويات سطح البحر، وما يتبعه من زيادة ملوحة التربة، وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكد أن ما نعانيه اليوم من وباء عالمي ليس ببعيدٍ عن التغيرات المناخية وآثارها التي جعلت من العالم مكاناً مناسبًا وبيئة خصبة لانتشار الوباء وصعوبة السيطرة عليه.

وذكر أن الحكومة المصرية عكفت بكافة وزاراتها ومؤسساتها على دراسة كل الإمكانيات المتاحة والموارد التي يمكن تدبيرها لصياغة "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ"، التي ستركز على بذل كل ممكن للحفاظ على مقدّرات بلدنا ومستويات التنمية التي نحققها والرخاء الذي ننشده لشعبنا.

وأكد أن مصر تستهدف توفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة والسلامة الصحية، وسد الفجوات التنموية بين القرى والمدن، والعمل على إحياء قيم المسئولية المشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، وأيضًا مشروع استصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة وزراعتها باستخدام أحدث نظم الري الموفرة للمياه بهدف تأمين الغذاء للمجتمع ومقاومة آثار التصحر وشحّ الموارد المائية.