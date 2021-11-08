سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي لم يتلق أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الموعد النهائي لإقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وقال شلبي في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس :"لم نتلق أي خطابات بالموعد النهائي لبطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "كل ما وصلنا حتى الان هو خطاب لإرسال وفد رسمي لزيارة ملاعب التدريب ومقر الإقامة المقترح للفريق".

وأكمل: "وصلنا خطاب من الاتحاد الأفريقي بالموعد المقترح لكأس السوبر الإفريقي وقمنا بالرد عليه، وننتظر وصول خطاب آخر للإفادة بالموعد النهائي للقاء".

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية رفقة أندية تشيلسي الإنجليزي وأوكلاند النيوزلندي ومونتيري المكسيكي والجزيرة الإماراتي بجانب بطلي قارة آسيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه الأحمر فريق الرجاء المغربي بكأس السوبر الإفريقي.