برلماني: جهاز تعمير دمياط الجديدة يحرق القمامة بعشوائية ويهدد صحة المواطن

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن مدينة دمياط الجديدة تقع في مساحة قريبة جدا من ميناء دمياط، لافتًا إلى أن المدينة تقع اخلها منطقة صناعية متكاملة والمحافظة تضم أكبر مجمع بتروكيماويات وأكبر محطة تسييل للغاز.

وأوضح النائب ضياء الدين داوود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس» أنه «وسط هذه الغابة من الإنتاج الغازي والملوثات لابد أن يكون هناك أكبر قدر من الحماية الصحية لمواطني هذه المنطقة»، مؤكدا أن حماية صحة المواطن واجب وطني في هذه الحالات.

وكشف النائب ضياء الدين داوود، عن أن جهاز مدينة تعمير دمياط يحرق القمامة داخل المدينة، قائلا: «أكبر مخالف هناك في دمياط هو الدولة وجهاز مدينة تعمير دمياط الذي يحرق القمامة بعشوائية، ويسبب الضرر لصحة الناس».