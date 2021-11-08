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وزير الداخلية الفرنسي: إصابة شرطي في هجوم بسلاح أبيض جنوبي البلاد

جيرالد دارمانين
جيرالد دارمانين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:39 ص

أعلن وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارماران" إصابة شرطي في مدينة "كان" بجنوب فرنسا جراء عملية طعن بسلاح أبيض.

وقال "دارماران" في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -حسبما قناة "فرانس بلو" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين- إن عددا من أفراد الأمن قاموا بتحييد المهاجم.

وأضافت القناة أن وزير الداخلية سيتوجه إلى موقع الحادث لتقديم دعمه الكامل للشرطة الوطنية، ولمدينة كان الواقعة في إقليم "الألب البحرية" الفرنسي.

ومن جهته، أوضح رئيس بلدية مدينة كان "ديفيد ليسنارد" أن شخصا هاجم أفراد أمن بالقرب من مركز الشرطة المركزية للمدينة، وقام أحد رجال الشرطة باستخدام سلاحه الناري لوقف المهاجم.. مؤكدا عدم وقوع قتلى وان ملابسات الاعتداء ستضح لاحقًا.

في سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب شرطة نيبال العثور على 3 جثث في منطقة "إيفرست" التي اختفى فيها المتسلقون الفرنسيون المفقودون ولكن لم يتم تأكيد هويتهم حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المكتب -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين- إنه تم إرسال مروحية برفقة فريق إنقاذ مكون من مرشدين جبليين محترفين لإعادة الجثث الثلاث.. مضيفا أنه إذا ظل الطقس مواتيا، سيقوم مرشدو الجبال بإعادة الجثث.

يذكر أن الجمعية النيبالية الوطنية لمرشدي الجبال، قد أرسلت فريقا مكونا من خمسة مرشدين مخضرمين للقيام بعملية البحث عن المفقودين الثلاثة.


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