 ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تعزيز التكامل ودعم مسيرة التنمية بدول التعاون الخليجي - بوابة الشروق
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ولي عهد البحرين يؤكد أهمية تعزيز التكامل ودعم مسيرة التنمية بدول التعاون الخليجي

ولي عهد البحرين
ولي عهد البحرين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:18 م

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، أهمية تعزيز التكامل ودعم مسيرة التنمية بمختلف قطاعاتها بما فيها الاقتصادي والمالي لتحقيق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، مشيرا إلى الحرص على استمرار البناء على ما تحقق من منجزات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف المنشودة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه، مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، ووزراء المالية بدول المجلس المشاركين في الاجتماع (114) للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي تستضيفه البحرين.

من جهتهم، أعرب وزراء المالية بدول مجلس التعاون عن تقديرهم لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بمواصلة تعزيز مسيرة التعاون الخليجي على كافة الأصعدة.

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