ميقاتي: لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حرص بلاده على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مشددا على أنه سيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوة والتعاون.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

وأبلغ ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، مشددا على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت.

وجدد ميقاتي التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية.