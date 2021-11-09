حكومة مقدونيا الشمالية تواجه تصويتا بحجب الثقة

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يصوت برلمان مقدونيا الشمالية، الخميس المقبل، على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وذكرت وسائل الإعلام في مقدونيا الشمالية أن رئيس البرلمان تالات شافيري حدد اليوم الاثنين موعد إجراء التصويت.

وجاء الاقتراح بحجب الثقة عن الحكومة من زعيم المعارضة هريستيان ميكوسكي، من حزب "في ام ار او-دي بي ام ان اي" (المنظمة الثورية الداخلية المقدونية - الحزب الديمقراطي من أجل الوحدة الوطنية المقدونية ) اليميني.

وأعلن رئيس الوزراء زوران زايف استقالته قبل أسبوع بعدما تكبد حزبه الديمقراطي الاشتراكي هزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية، إلا أنه لم يقدم استقالته رسميا حتى الآن.

ومن بين الهزائم الأخرى، خسر الحزب الديمقراطي الاشتراكي منصب عمدة العاصمة سكوبي أمام مرشح مدعوم من اليمين.