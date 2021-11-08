تراجع صافي أرباح «بيركشاير» رغم ارتفاع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث

أعلنت مجموعة "بيركاشير هاثاواي" الأمريكية المملوكة للملياردير وارين بافيت مساء الأحد تراجع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 66% تقريبا إلى 34ر10 مليار دولار مقابل 14ر30 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع متوسط أرباح السهم الواحد من 994ر18 دولار إلى 882ر6 دولار خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تراجعت مكاسب/خسائر الاستثمارات خلال الربع الثالث بما في ذلك الأرباح بعد حساب الضرائب إلى 1ر3 مليار دولار مقابل 4ر22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت أرباح تشغيل المجموعة خلال الربع الثالث إلى 47ر6 مليار دولار مقابل 48ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت المجموعة أنها استخدمت حوالي 6ر7 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها خلال الربع الثالث.

وزاد إجمالي إيرادات "بيركشاير" خلال الربع الثالث إلى 58ر70 مليار دولار مقابل 02ر63 مليار دولار في العام الماضي.