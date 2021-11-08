عمرو أديب ينفعل: النادي الأهلي مؤسسة مصرية مينفعش تهني أبو تريكة بعيد ميلاده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك احتفالات كبرى وطقوسًا عنيفة للاحتفال بعيد ميلاد لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، معقبًا: «كان عظيمًا وعبقريًا من أعظم اللاعبين ويهنئوه كيفما شاءوا».



وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه ليس لديه مشكلة في بقاء أبو تريكة «تريند» لعدة أيام وخاصة أنه ينتمي لنادي الأغلبية المصرية، متابعًا: «إنما النادي الأهلي المؤسسة المصرية التربوية مينفعش تهني أبو تريكة؛ لأنه مدرج على قوائم الإرهاب».



وتابع: «يا إما النادي الأهلي مبيعترفش القضاء وأحكامه أو قرر يتخطى كل هذا وأن الأهلي فوق الجميع والإرهاب والإخوان»، متسائلًا: «هل الإخوان تهنئ رموز 30 يونيو بعيد ميلادهم لأنه فنان وإعلامي وسياسي ورئيس جيد؟».



وأشار إلى أن المصريين يتسمون بطيبة تصل إلى حد السذاجة، منفعلًا على الهواء: «أبو تريكة عمره ما عزى في ضابط مات أو عسكري وكان يزور أهالي الإرهابيين، إيه السذاجة اللي إحنا فيها دي؟ أجيب لكم جثث ولادنا في سيناء وعليها الدم والرمل؟!».



وناشد النادي الأهلي إما إصدار بيان يوضح سبب التهنئة بعيد ميلاد أبو تريكة على صفحاتها الرسمية أو إزالة التهنئة، مستطردًا: «إما يشيلوها أو يطلعوا يقولوا إحنا كده وأبو تريكة برقبة مصر كلها».