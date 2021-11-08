مفوضية الانتخابات العراقية: تطابق نتائج جميع أوراق الاقتراع بالمحطات المطعون بها

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها، مؤكدة تطابق نتائج تدقيق جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها وعدها وفرزها يدوية، مشيرة الى أن عدد الطعون 1436 طعنًا موزعًا على المحافظات.

وأوضحت أن الطعون المقدمة كانت مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت، منوهة بأن اللجنة المركزية واللجان الساندة قامت بالإجراءات اللازمة لإنهاء ملف الطعون، وقد دققت جميع أوراق الاقتراع في المحطات المطعون بها.

وأضافت أن النتائج جاءت متطابقة باستثناء الأوراق الباطلة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم بصدد الأوراق الباطلة وفق الإجراءات والأنظمة، وعرضت على مجلس المفوضين الذي بدوره رفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات للنظر بها.