وزيرة الثقافة تشارك في احتفال مهرجان الموسيقى العربية بمئوية وديع الصافي

تابعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتفال مصر ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمئوية صوت الجبل وعملاق الطرب اللبنانى وديع الصافي، الذى لعب دورا هاما ومؤثرا في مجال الغناء العربي.

قالت عبدالدايم، إن المهرجان حاضنة فنية لجميع أبناء الوطن العربى من المبدعين، مشيرة إلى أن الاحتفال بمئوية وديع الصافى يعد تكريما لاسمه وعرفانا بعطائاته وإبداعاته باعتباره أحد رموز الطرب.

كانت وزيرة الثقافة قد أهدت أنطوان وديع الصافى درع المهرجان التذكارى؛ تقديرا لإسهامات والده الراحل الكبير فى مجال الأغنية.

ومن جانبه، أكد أنطوان وديع الصافي، أن مصر أول دولة احتفت بوالده وعشقه لها بدا عام 1944، مؤكدا أنه اعتبر الفن رسالة إنسانية خالصة وسخره ليعبر به عن حب الوطن والبشر، كما قدم الشكر لوزيرة الثقافة والقائمين على المهرجان، ثم ارتدى عباءة الراحل وأثبت أنه امتداده الإبداعى، وتغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، بنخبة من الأعمال الخالدة للراحل جملت مسرح النافورة كان منها (لبنان يا قطعة سما، بالساحة تلاقينا، يا عيني ع الصبر، دار يا دار، موال الليل يا ليل، موال شاهين، عظيمة يا مصر)، وتشاركت معه أميرة أحمد فى أداء "حب الدنيا"، كما قدمت أغنية (على رمش عيونها).

سبقه معين شريف الذى توجه بتحية لبنانية الى مصر الغالية باعتبارها قلب الأمة العربية وقبلة الفنانين، ووصف المهرجان بالرائع، ثم تالق فى أداء (راح حلفك بالغصن، موال ولو، عندك بحرية وعظيمة يا مصر)، ومن أعماله الخاصة (ع الله تعود).

ثم رسم المطرب محمد محسن بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر لوحة غنائية جمعت بين المؤلفات التراثية وأعماله الحديثة، كان منها (كل ده كان ليه، مضناك، خايف أقول اللى فى قلبى، الشوق حيرني، راح توحشيني، في قلبي مكان، من زمان، اسلمى يا مصر).

وشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا ضمن سلسلة وهابيات أحياه النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلى، ومشاركة كل من يحيى عبدالحليم وريم كمال.

وأحيا النجم مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، حفلا بمكتبة الإسكندرية وسبقه فاصلا للفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية، وفقرة موسيقية لعازف القانون العراقى فرات قدروى وفرقة ضفاف دجلة.