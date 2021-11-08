 الأهالي ينقذون طفلين من سائق توك توك حاول خطفهما: أوسعوه ضربا - بوابة الشروق
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الأهالي ينقذون طفلين من سائق توك توك حاول خطفهما: أوسعوه ضربا

المتهم
المتهم
عصام عامر
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 2:56 ص

سلم أهالي شارع 54 بمنطقة العصافرة، في الإسكندرية، مساء الأحد، سائق "توكتوك"، للكول الأمني، التابع لقسم شرطة ثانٍ المنتزه، بعد أن أجهزوا عليه لتأديبه، إثر محاولته خطف طفلين، بواسطة المركبة التي كانا يستقلانها معه، رفقه والدتهما، والتي ما أن حطت قدماها منه، حتى أقدم على الفرار بهما.

وذكر شهود عيان للشرطة، أن الأهالي فوجئوا بسائق ال"توكتوك" يخطف الطفلين، ممن تتراوح أعمارهما ما بين 3 و4 أعوام، حيث كانا رفقة والدتهما، والتي استنجدت بالمارة، والذين لاحقوه، و تمكنوا من الإمساك به، وأسعوه ضربا، وسط بكاء "الأم وطفليها" وجمع غفير من المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

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