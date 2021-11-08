«بنية» تتعاون مع «أوبنر» الأمريكية لإطلاق صندوق رأس مال عالى المخاطر بـ50 مليون دولار

وقعت مجموعة «بنية» مذكرة تفاهم مع شركة «أوبنر» الأمريكية من خلال شركة «بنية للاستثمار وريادة الأعمال»، لإطلاق صندوق رأس مال عالى المخاطر بقيمة 50 مليون دولار أمريكى، بهدف ضخ استثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى مصر والأسواق العربية والإفريقية.

وذكر المهندس أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة «بنية»، أن ذلك يأتى فى ضوء إيمان مجموعة بنية بالأفكار المبتكرة والمجهودات التى تقدمها الكوادر الشابة، مشددا على أن الشركة تهتم بالاستثمار ودعم تلك الكوادر من خلال تنفيذ سلسلة من الشراكات.

وأوضح أشرف روفائيل، الشريك الرئيسى والمؤسس لشركة «أوبنر» فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه يجرى حاليا التفاوض مع مستثمرين مصريين وأجانب للمساهمة بالصندوق، مشددا على استراتيجية الصندوق ترتكز على الاستثمار فى الشركات الناشئة القائمة على الحلول التكنولوجية فقط.

«لن نستثمر فى شركات لم تبدأ فى ممارسة نشاطها، بل سنستثمر فى شركات ناشئة نشاطها قائم بالفعل، ولم نتفق حتى الآن مع أى شركات للاستثمار فيها، ولكن نحن متفائلون بهذا الصندوق».. أضاف روفائيل.

يشار إلى أن شركة «أوبنر» تستثمر فى مراحل ما قبل التمويل والتمويل الأولى، وتركز على الاستثمار فى الشركات الناشئة المحلية القائمة على التكنولوجيا.

واستثمرت «أوبنر» فى أكثر من 100 شركة ناشئة حول العالم بإجمالى تمويلات يقدر بنحو 25 مليون دولار، وتدخل الشركة إلى مصر عبر برنامج المسرع الخاص بها.