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اكتشاف 29 مقبرة قديمة و90 قطعة آثار في شرقي الصين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:43 ص

اكتشف علماء الآثار بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، اليوم الاثنين، 29 مقبرة قديمة، يرجع تاريخ 11 منها إلى 1800 سنة، وأكثر من 90 قطعة من الآثار الثقافية مثل الجرار الفخارية والطاسات والأطباق والنقود البرونزية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن أربعة من هذه المقابر عبارة عن حجرات مبنية بالطوب حيث تم العثور على أكثر من 10 أنواع من الطوب المختلف الأنماط والصور الزخرفية يحمل بعضها صورا واضحة للقمر والدب الأكبر، مع صور أرنب وضفدع مرئية على القمر، مع العلم أن كلا من هذين الحيوانين مذكور في الأساطير الصينية لآلهة القمر "تشانغ أه" وقصر القمر الخاص بها.

من جانبه، أوضح رئيس معهد بحوث الآثار بمدينة جينان "لي مينغ" ، أن المقابر المكتشفة في حي لايوو في جينان، بمقاطعة شاندونغ، يعتقد أنها تنتمي إلى الفترة بين أسرة هان الشرقية الامبراطورية وأسرة تشينغ الامبراطورية (1644 - 1911)، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف كشف السمات التاريخية لنظام الدفن وعادات الدفن في فترات مختلفة في المنطقة وأثرى المعلومات بشأن الدفن من أسرة هان الشرقية إلى أسرة تشينغ في منطقة جينان، مما وفر مواد جديدة قيمة للبحوث ذات الصلة.


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