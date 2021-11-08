تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذا حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية فى ملف تلقي شكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه فيما يخص قطاع الإسكان، تلقينا (10.3) ألف شكوى وطلب، من بعض المواطنين، منها (2441) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، و(1866) طلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، وكذا المتضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، وقد بلغ عدد البلاغات المقدمة من المواطنين بشأن العقارات الآيلة للسقوط عدد (122) شكوى وبلاغا.

فضلا عن (1490) شكوى مقدمة من مواطنين متضررين من قيام البعض، ببناء بدون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، إلى جانب (946) شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري، و(591) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك الدولة أو للغير، أو بلاغات لقيام بعض المواطنين بالتعدي على طرق عامة وبعض مداخل ومناور العقارات، و(199) طلبا للحصول على قطع أراض، أو تقنين الحصول عليها، أو تخصيص قطع أراض سواء الصالحة للزراعة أو لإقامة مشروع استثماري.

وأشار إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة لسرعة الفحص والتعامل مع المخالفات وحسمها بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، واتخاذ كل الإجراءات لإنهاء أسباب تلك الشكاوى، وكان من أبرز الاستجابات توضيح موقف الوحدات السكنية لعدد (1582) مواطنا متضررا من تأخر استلام تلك الوحدات.

واتساقا مع جهود مؤسسات وأجهزة الدولة الرامية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على تحقيق أهدافها، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير القرى، وتوفير كل المرافق والخدمات لغير القادرين في تلك القرى، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت ورصدت خلال الشهر (327) شكوى وطلبا، لبعض المواطنين المقيمين ببعض القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، حيث وردت بعض شكاوى وطلبات المواطنين لترميم منازلهم الآيلة للسقوط أو إعادة بنائها، نظراً لكونها غير صالحة للمعيشة.

كما وردت بعض الطلبات بتوصيل أو إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض القرى والوحدات السكنية، وكذلك طلبات بعض المواطنين بإنشاء أو إحلال وتجديد سنترالات لتوصيل الخطوط الأرضية، وخدمات الإنترنت، أو مكاتب بريد، وطلبات رصف بعض الطرق الداخلية ببعض القرى أو التي تربط بين تلك القرى وبعضها، بالإضافة إلى طلبات بعض المواطنين بإنشاء مراكز ومجمعات خدمية بالقرى الفرعية التابعة، كمجمعات الخدمات الحكومية النموذجية، ووحدات ومراكز صحية، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، كذلك طلبات إنشاء أو إحلال وتجديد بعض المدارس ببعض من تلك القرى والعزب التابعة.

وأشار إلى أن كلا من محافظات المنيا، وسوهاج، وأسوان، ومطروح نجحت في تحقيق إنجاز وإدراج 100% من تلك الطلبات والشكاوى في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما حققت محافظة بني سويف إنجازا بنسبة 96%، ومحافظة الشرقية بنسبة 94% من إجمالي الشكاوى والطلبات الواردة لها في هذا الصدد.