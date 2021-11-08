البابا تواضروس: مصر دولة عريقة والجمهورية الجديدة ستتسع للجميع

قال بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، إن بلادنا المصرية عريقة ولها حضارة قديمة منذ القديم، وأن بيت العائلة المصرية يهدف إلى تأكيد المواطنة والتعاون معا من أجل وطن أفضل.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة ‏المصري، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن العالم يواجه الآن تحديات صعبة بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى جفاف المشاعر بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب وجود تحديات أخرى بسبب ثورات الطبيعة وتغيرات المناخ، إلى جانب دخول أفكار أخلاقية غريبة عن مجتمعنا وفي ظل كل هذه التحديات لابد من تعزيز التعاون للتصدي لكل هذه التحديات.

واقترح البابا تواضروس الثاني تبنى منهج أصيل في التوعية وبناء الإنسان يدور حول 5 عناصر وهي محبة الله في القلوب كيف نغرسها، وكذلك محبة الطبيعة وكيفية الحفاظ عليها، ومحبة الإنسان الآخر، وأيضا محبة الوطن والأرض التي نحيا عليها، فضلا عن محبة الأبدية وكيف نسعى إليها.

وأكد البابا تواضروس على الدور الهام الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل قيادات الدولة على ما يبذلوه من جهود إلى جانب المشروعات الكبرى الموجودة في بلادنا حاليا، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة ستكون متسعة للجميع يشهد لها العالم كله بمدى تقدمها ورقيها بفضل جهود كل أبنائها.