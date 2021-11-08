إخلاء 3 جامعات أمريكية بعد تحذيرات من وجود قنابل

أفادت الشرطة الأمريكية بأنه لم يعد هناك خطر في 3 جامعات بولايتي نيويورك ورود أيلاند الأمريكيتين وإنه يمكن استئناف الأنشطة بشكل طبيعي فيها، وذلك بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل.

كانت عدة مبان قد أخليت في حرم جامعة "كورنيل" في إيثاكا بنيويورك وجامعة "براون" في بروفيدنس برود أيلاند وجامعة "كولومبيا" بنيويورك بعد تلقي كل منها تهديدات منفصلة عبر الهاتف بوجود قنابل داخل كل منها.

وبعد ساعات من أعمال التفتيش قالت الشرطة في كل حرم جامعي منها إن التهديدات ليست ذات مصداقية.

وقالت جامعة "كورنيل" التي تضم 21 ألف طالب على "تويتر": "أتمت سلطات إنفاذ القانون عملية البحث في حرم إيثاكا، ولم يتم العثور على تهديدات ذات مصداقية. استئناف جميع الأنشطة كالمعتاد آمن".

ولم يتضح ما إذا كانت التهديدات مرتبطة ببعضها البعض.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من أمس الأحد، بإخلاء جامعتين في نيويورك بعد تلقيها لتهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.

من جانبها قالت صحيفة "كولومبيا سبيكتاتور" الطلابية إن جامعة "كولومبيا" في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا 3 مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

والجمعة الماضية تلقت جامعة "ييل" في نيو هافن بكونيتيكت تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها ليست ذات مصداقية.