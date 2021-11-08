تكثيف التدريب لموهوبي «ابدأ حلمك» بورشة كفر الشيخ

فى إطار توجيهات الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لمشروع "ابدأ حلمك"، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة المشرف العام على المشروع الذى يهدف لإعداد جيل من الموهوبين كممثل شامل، توجه المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع الذى يتولى إدارته التنفيذية الفنان أحمد الشافعى، إلى المركز الثقافي بكفر الشيخ لمتابعة التدريبات المكثفة للمتدربين بالورش.

أوضح طه أن الهيئة تراعي التنوع الثقافي والبيئي المميز لأبناء وموهوبي كفر الشيخ من المتدربين، وأن الهدف من هذه الورش هو اكتشاف مواهبهم فى مختلف مجالات المشروع والعمل على تنميتها وصقلها بما يخدم ويحقق هدفه الأساسى، مبديا رضاه عن المستوى الذي وصل إليه المتدربين بالورش؛ وتعد كفر الشيخ إحدى محافظات المرحلة الثانية والتى استمر التدريب فيها على مدار الأربعة شهور الماضية بصحبة مجموعة من الفنانين المتخصصين وهم الدكتور علاء قوقه مدرب التمثيل، الدكتور عبد الناصر الجميل مدرب السينوغرافيا، الدكتور صلاح مصطفى مدرب الموسيقى، والفنان محمد ميزو مدرب الاستعراضات والآداء الحركي، الدكتور رنا عبد القوي مدرب ورشة الدراما.

يذكر أن مشروع "أبدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب الفنانين على فنون المسرح بالأقاليم وإعداد الممثل الشامل، وتم تخريج دفعات المرحلة الأولى من المشروع بمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم، واعتماد الخريجين كفرق مسرحية نوعية، كما شرعت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي "بورسعيد، الجيزة، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان"، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ستة أشهر.