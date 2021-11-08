استدعاء جوناثان تاه لقائمة المنتخب الألماني

استدعى هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألمان، المدافع جوناثان تاه لقائمة الفريق في الجولات الأخيرة لتصفيات كاس العالم 2022 في قطر.

وذكر الاتحاد الألماني للعبة، مساء اليوم الاثنين، أن تاه سينضم إلى قائمة الفريق في فولفسبورج، رغم عدم استبعاد أي لاعب من الـ27 المتواجدين حاليا.

وشارك تاه في 13 مباراة دولية مع المنتخب الألماني، وجاء ظهوره الأخير منذ عام في المباراة التي خسرها الألمان صفر / 6 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وضم فليك قائمة من 27 لاعبا يوم الجمعة، لمواجهة كل من ليختنشتاين في فولفسبورج يوم 11 نوفمبر الجاري، ثم مواجهة خارج ملعبه أمام أرمينيا بعد ذلك بثلاثة أيام، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب الألماني صعوده للنهائيات بعد تصدره للمجموعة العاشرة والأخيرة.