ضربة قوية لبرشلونة بسبب فاتي

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تلقى نادي برشلونة صفعة قوية بعد إصابة أنسو فاتي نجم فريقه ضد سيلتا فيجو.

وتعرض فاتي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق أول أمس.

وكشف برشلونة عن طبيعة إصابة فاتي، حيث جاءت إصابته بقطع في العضلة الخلفية.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، إن فاتي قد يغيب عن برشلونة لمدة تتراوح بين 4-6 أسابيع.

ومن المقرر أن يفقد برشلونة لاعبه أنسو فاتي خلال مواجهة برشلونة أمام كلا من إسبانيول، فياريال، ريال بيتيس، في الليجا، بالإضافة إلى بنفيكا وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.