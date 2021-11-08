الصحة العالمية: نتوقع ظهور المزيد من تحورات فيروس كورونا

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك المزيد من تحورات فيروس كورونا التي نتوقع حدوثها، مشيرًا إلى أن خطر حدوث تحورات جديدة ما زال قائمًا.

وأضاف أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عُقد اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن منظمة الصحة العالمية لم ترصد ظهور أي متحور جديد يطلق عليه "هيهي"، كما أنه لا توجد أية أدلة لظهور هذا المتحور الجديد، مشيرًا إلى أن المنظمة هي من تسمي التحورات.

وأوضح أن هناك تسلسلًا جديدًا من متحور دلتا ظهر في 42 دولة، ولذلك نطالب كافة الدول بتعزيز إجراءات التسلسل الجيني، لافتًا إلى أن هناك 14 دولة تقوم بعمليات التسلسل الجيني من إجمالي 22 دولة بالإقليم، ما يكشف ظهور تحورات جديدة من فيروس كورونا.

من جهته، قال الدكتور قمرول حسن، رئيس وحدة التمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وشلل الأطفال بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، إن هناك حالة من الجدل بشأن الحصول على اللقاحين معا، ونؤكد أنه يمكن إعطائهما في فترة منفصلة وقد يكون من الأسهل إعطائهم لنفس الشخص في ذات الوقت.

وشدد على أنه لا توجد أي مخاطر من تلقي اللقاحين معًا، واستنادًا على البيانات المتاحة نوصي بتقديم اللقاحين في ذراعين وليس في ذراع واحدة.