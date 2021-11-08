 بلينكن: قلقون بشأن ما يحدث في إيران.. وندعم عودة المسار الديمقراطي في السودان - بوابة الشروق
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بلينكن: قلقون بشأن ما يحدث في إيران.. وندعم عودة المسار الديمقراطي في السودان

هديل هلال
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 5:58 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 5:58 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية قلقتان؛ بسبب دعم إيران للإرهاب ومشروع الصواريخ الباليستية الإرهابية.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، أن السلاح النووي لإيران عاملًا مفزعًا لاستقرار المنطقة، معربًا عن تطلعه للنقاش والحديث بشأن العمل على تلك الأزمة مع الجميع.

ولفت إلى دعم بلاده إلى عودة المسار الديمقراطي في السودان إلى مساره، متابعًا: «ما حدث مؤخرًا عامل لا يدفع إلى الاستقرار، والعودة إلى المسار الديمقراطي هو المسار الصحيح، وندعم القادة السودانيين لتجنب أي صدام بالمدنيين في السودان».

 


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