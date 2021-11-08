وزير النقل يوجه الدعوة للقطاع الخاص بالاستثمار في السكة الحديد والمترو والموانئ

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وجه وزير النقل كامل الوزير، الدعوة لمختلف الشركات والمستثمرين للتعاون مع وزارة النقل في مشروعاتها بمختلف قطاعات السكة الحديد والمترو والموانئ والجر الكهربائي.

وقال وزير النقل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بمركز مصر للمعارض الدولية على هامش إقامة الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي 2021 TRANS MEA، إن هناك توجهات لزيادة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الأجنبية.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشمل نقل مصانع الشركات الأجنبية إلى مصر لتكون موطن قدم لأفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن بيئة الاستثمار والعمل في مصر بيئة خصبة وسيجد المستثمرون كل تعاون وتشجيع وتيسير للإجراءات.

وأوضح أن الهدف الرئيس من الشراكة مع الشركات الأجنبية هو نقل الخبرات وإفادة السوق المصري وتوطين الصناعات بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للجمهور في جميع المجالات.