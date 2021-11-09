السجن 7 أعوام لسائق توكتوك استدرج طفلا وهتك عرضه بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر، اليوم الإثنين، "م. ل. م"، سائق "توكتوك"، بالسجن لمدة 7 أعوام؛ لاتهامه بهتك عرض "ي. م. ع" طفل، تحت تهديد السلاح الأبيض "كتر"، في القضية رقم 11609 لسنة 2021 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد بالقبض على سائق "توكتوك"، أثناء تعديه على طفل، يطلب الاستغاثة على الطريق الدائري، الكائن في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وأثناء تفقد الكول الأمني للحالة الأمنية في نطاق دائرة القسم، تناهى إلى مسامعهم صوت استغاثة من المجني عليه، صادر من أسفل الكوبري الدولي، فأبصرت القوة المتهم يقوم بهتك عرض المجني عليه، فتم إلقاء القبض عليه.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أقر بأنه أثناء سير المجني عليه في الطريق العام، عقب إنهائه اللعب في أحد مقاهي الإنترنت "سيبر" قام باستدراجه داخل "توكتوك" قيادته إلى أسفل كوبري الدولي، محل الواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم عبد الهادي البيه، وعبد العظيم صادق محمود، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتارية الجنايات: خميس قمر، ومحمد أبو الخير.