كوريا لصناعات الفضاء تفوز بصفقة بقيمة 360 مليون دولار في العراق

أعلنت "شركة كوريا لصناعات الفضاء"، ومصنعة الطائرات الوحيدة في كوريا الجنوبية، إنها تلقت صفقة إصلاح وصيانة بقيمة 360 مليون دولار لطائرات تدريب في العراق.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشركة القول، في بيان، إنها ستوفر في الاتفاقية، التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات مع وزارة الدفاع العراقية، خدمات الإصلاح والصيانة لطائرات التدريب المتطورة من طراز "تي-50 آي.كيو"، التي تشغلها القوات الجوية العراقية، بالإضافة إلى برامج لتدريب الطيارين والمهندسين.

وكانت الشركة قد قامت بتصدير 24 طائرة تدريب من هذا الطراز إلى العراق في عام 2013.