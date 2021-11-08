 ثاني أكبر المدن التونسية تغرق في القمامة والرئيس يلمح إلى نظرية المؤامرة - بوابة الشروق
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ثاني أكبر المدن التونسية تغرق في القمامة والرئيس يلمح إلى نظرية المؤامرة

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:29 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 9:35 م

تعاني صفاقس التي تمثل رئة الاقتصاد التونسي من تكدس القمامة حيثما يتجه المواطنون، في الطرقات والشوارع والأسواق وحتى المستشفيات.

وتزكم الروائح النتنة المنتشرة في المدينة منذ أسابيع الأنوف فيما ضاق السكان ومنظمات المجتمع المدني ذرعا بتخبط الإدارة وفشلها في حل الأزمة البيئية المتصاعدة والخطرة.

ولم يتردد الرئيس قيس سعيد اليوم الإثنين أثناء لقائه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، في التلميح إلى نظرية المؤامرة لافتعال أزمة اجتماعية ردا على فرضه التدابير الاستثنائية في البلاد واحتكاره معظم السلطات.

وقال سعيد "إن جانبا من الأزمة مصطنع"، وأن هناك من يريد ضرب الدولة وضرب المرافق العمومية، مضيفا "صفاقس مدينة منكوبة من الناحية البيئية. وهناك من يعد العدة حتى لا ترفع القمامة من مدينة تونس ومدن أخرى".

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