قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، موضحًا أن استمرار الموجة مرتبط بمجموعة من العوامل.



وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن استمرار الموجة الرابعة مرتبط بالتغيرات المناخية الحادة، ومدى الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية، ونسبة الحاصلين على لقاح كورونا والمناعة المكتسبة منه.



وناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا لأنه من أهم الإجراءات الاحترازية التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، مؤكدًا أن تلقي اللقاح لا يعني فقدان الإجراءات الاحترازية.



وأشار رئيس لجنة مكافحة كورونا، إلى إمكانية فقدان الإجراءات الاحترازية عند تلقيح 70% من المستهدفين ضد كورونا، مستشهدًا بحالة الانفتاح داخل الملاعب والمسارح والسينمات في الدول الأوروبية.



وأعرب عن أمنياته في الوصول إلى هذا الوضع داخل مصر بوعي الشعب، متابعًا: «نحن في مرحلة الذروة، نتمنى أن تقصر وألا تطول وأن تنتهي مع نهاية فضل الخريف وبداية الشتاء».





