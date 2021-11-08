قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا للقادة الروس أهمية تطبيق اتفاقات مينسك حول حل النزاع بجنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - "خلال اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف وخلال زيارتي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ومدير وكالة الاستخبارات المركزية روبرت بيرنز لموسكو كان هناك تأكيد منهم للقيادة الروسية على ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك، بما في ذلك الوضع القانوني الخاص لإقليم دونباس".

ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى إقناع القيادة الأوكرانية بضرورة التمسك باتفاقات مينسك، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يسهل إلى درجة كبيرة تسوية الأزمة الأوكرانية.