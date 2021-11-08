• ومنع الدخول لمن لم يتلق التطعيم بدءا من 15 نوفمبر أو إجراء تحليل PCR كل أسبوع

واصلت جامعة حلوان حملتها لتطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب.

شدد الدكتور ممدوح مهدي، على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان لأي شخص لم يتلق التطعيم بدءًا من 15 نوفمبر، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا وجب الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح.

وقدم الدكتور ممدوح مهدي الشكر للأطقم الطبية على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

وأوضح الدكتور محمود عابد أنه تم تطعيم 101 ألف و796 من منتسبي جامعة حلوان، منهم 99 ألفا و576 طالبا، و1754 إداريا، و466 عضو هيئة تدريس، وذلك من خلال حملتين متوازيتين بلقاحي أسترازينيكا وسينوفاك، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفق توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على صحة المواطن المصري وتبذل أقصى جهدها لمواجهة هذه الأزمة بحنكة شديدة.

يذكر أن المقرات أن المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هى قاعة 3 بالمطعم المركزي لجميع الطلاب والعاملين جرعة الثانية، وقاعة 4 جرعة أولى، وفي القطاعات الخارجية يتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلى مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.