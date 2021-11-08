بولندا: مهاجرون يحاولون اختراق الحدود من بيلاروس

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تفاقم الوضع على الحدود البولندية - البيلاروسية اليوم الاثنين ، حيث أعلنت سلطات بيلاروس أن مئات كثيرة من المهاجرين وصلت إلى منطقة الحدود ، فيما أعلنت بولندا أن البعض منهم حاولوا بالفعل اختراق الحدود.

ووقع المهاجرون فريسة لخلاف دبلوماسي بين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والاتحاد الأوروبي ، الذي لا يعترف بالحاكم السلطوي كزعيم شرعي.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت، شوهد رجل يحمل جاروفا ،ومجموعة أخرى تحمل جذع شجرة وهم يحاولون فتح طريقهم عبر سياج الأسلاك الشائكة. وشوهد ضابط بولندي يرتدي الزي الرسمي يرش الغاز المسيل للدموع على الرجال.

وفي وقت سابق، أفاد حرس الحدود بأنه تم إحباط محاولة أخرى من جانب المهاجرين لاختراق الحدود.

وجاء المهاجرون من بلدان مختلفة.ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسة (بيلتا) عن مهاجر قوله إنهم أكراد وأن حوالي 1500 شخص موجودون في المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن معبر بروزجي الحدودي.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية عن سلطات الحدود البيلاروسية قولها إن هناك 2000 شخص على الحدود.

وبحسب وكالة بيلتا قال أفراد حرس الحدود بالجمهورية السوفيتية السابقة إنهم اتخذوا "كافة الاجراءات الضرورية " لضمان الأمن .

من جهتها أعلنت بولندا في وقت سابق إنها سوف تعزز الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويواجه لوكاشينكو انتقادا دوليا لسماحه للمهاجرين القادمين من مناطق الأزمات بالوصول جوا إلى بيلاروس ثم يتم نقلهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي.

وردا على العقوبات المفروضة على بلاده ، أعلن أنه لن يعد يعمل على منع الأشخاص من شق طريقهم إلى الغرب بحثا عن حياة أفضل.

وحدثت عدة حالات وفاة بين المهاجرين في منطقة الحدود.

وتعتبر ألمانيا مقصدا رئيسيا للمهاجرين، حيث دخل البلاد حتى الآن هذا العام بشكل غير شرعي 8833 شخصا عبر بيلاروس حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية.



