الزراعة: 400 منفذ لبيع المنتجات بأسعار مقبولة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر شهدت طفرات كبيرة في المشروعات الزراعية وواجهت الأزمات التي تعرضت لها خلال الجائحة العالمية، مفيدا بأن مصر لديها الآن اكتفاء كامل من الدواجن والأسماك وطفرات في الإنتاج الحيواني.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة "القاهرة والناس"، أن أزمة جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم في توافر المنتجات ما عدا مصر، لافتا إلى أن مصر لديها الآن زراعة قمح وبنجر وخضر وفاكهة جديدة تقدر بملايين الأفدنة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لديها أكثر من 400 منفذ لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه المنافذ تقدم منتجات بأسعار مقبولة والدولة تراقب هذه المنتجات باستمرار وتتابع جودتها.