انطلاق مسابقة فنية للمعلمين والطلاب بتعليم الوادي الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن انطلاق مسابقة فنية تحت عنوان "كوني" بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.

وقال حسن، إن المسابقة تستهدف المعلمين والطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة، وتتضمن تقديم أعمال فنية مميزة تعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وذلك امتدادًا لمبادرة حلمها النور التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الفني متمثلة في وحدة تكافؤ الفرص باعتبار قضايا النوع الاجتماعي من القضايا التي تعوق التنمية متمثلة في "الزواج المبكر، العنف المنزلي، التحرش، العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، ختان الإناث".

وأضاف أن مجالات المسابقة المشاركة بعمل فنى في الفن التشكيلي سواء نحت أو رسم أو فوتوغرافيا، كتابة شعر فصحى، وعامية، أو تقديم أفلام قصيرة بحد أدنى 2 دقيقة أو 5 دقائق حد أقصى، وتقديم أغنية مكتملة العناصر الفنية، أو تقديم قصة قصيرة، أو مسرحية مصورة فيديو.

وأشار حسن، إلى أنه سيتم تلقي موضوعات المسابقة حتى 30 نوفمبر الجاري بوحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم للبدء في أعمال التقييم من قبل لجنة مشكلة تضم موجه عام تربية فنية، وموجه عام تربية موسيقية، ممثل لمركز التطوير التكنولوجي، وموجه عام اللغة العربية، وموجه عام الصحافة، وتسهيلا للراغبين في التقدم للمسابقة ونظرًا لبعد المسافة من الممكن مشاركة الأعمال عبر الرابط الإلكتروني أو من خلال تسليم الأعمال لمسئول وحدة تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية.