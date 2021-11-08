قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم عرض العمل الذي يجري في الموانئ وكيف يتناغم مع المناطق الاقتصادية على الرئيس السيسي، أمس الأحد، خلال مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن ميناء السخنة سيكون من أفضل الموانئ على البحر الأحمر، موضحًا أن كل الشركات العاملة في أعمال الحفر والأرصفة هي شركات مصرية اكتسبت خبرات عالمية بمشاركتها في قناة السويس الجديدة.

وأردف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أكثر من 60 شركة تعمل في ميناء السخنة، مشيرًا إلى أنه لا توجد معدة هندسية مصرية غير عاملة، وجميع الشركات تعمل بشكل جيد كما أن شركات القطاع الخاص شريك أساسي في عملية ميناء السخنة.

وتابع أنه سيتم إنهاء العمل بميناء السخنة في بدايات 2022، قائلًا إن السخنة سيكون أكبر ميناء على البحر الأحمر، ويمثل نقطة قوة لمصر في تجارة الحاويات، ويعتبر فرصة لجلب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري والنقل البحري.

واستطرد أنه بالتوازي مع أعمال التطوير في ميناء السخنة تسير معدلات التداول في الحوضين الأول والثاني بنسب مرتفعة، مضيفا أن فرص العمل المستدامة التي وفرها ميناء السخنة بلغت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن هناك 10 مليارات دولار حجم الأعمال للشركات التي تعمل في الميناء.

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