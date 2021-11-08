اتصالات مصرية سعودية لبحث موعد بدء العمرة للمصريين

«السياحة»: ضوابط العمرة جاهزة وفى انتظار قرار المملكة لاستئناف الرحلات



تجرى وزارة السياحة والآثار اتصالات مع المسئولين بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، لبحث إلغاء قرار تعليق دخول المواطنين المصريين للأراضى السعودية، ومن ثم السماح لهم بأداء العمرة.



وطمأنت وزارة السياحة الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية «العمرة والحج»، بأن ضوابط رحلات العمرة باتت جاهزة للاعتماد من قبل خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فور صدور قرار رسمى من المملكة بالسماح لمصر بتنظيم رحلات العمرة.



وكشفت مصادر سياحية مطلعة أنه وفقا للاتصالات الدورية التى تجرى بين «السياحة» ووزارة الحج والعمرة السعودية، فمن المتوقع أن تبدأ رحلات العمرة للمصريين مع بداية العام الجديد خلال شهر يناير المقبل، على أن يلغى قرار تعليق دخول المواطنين المصريين للأراضى السعودية والسماح لهم بأداء العمرة، نهاية الشهر الحالى أو بداية ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن هناك تأكيدات وتطمينات من الجانب السعودى بقرب أداء المصريين للعمرة وعدم وجود أية مشاكل فى هذا الإطار.



وأكدت المصادر أن ضوابط العمرة المصرية جاهزة لكن سيتم الانتظار حتى إعلان المملكة العربية السعودية، فتح باب العمرة للمصريين وإصدار الضوابط السعودية الخاصة بذلك، ليتم الإعلان عنها بعد إجراء تعديلات لتتوافق بنسبة 100% مع نظيرتها السعودية، مضيفة أن الضوابط راعت الجانب الصحى للمسافرين للعمرة، وضرورة حصولهم على اللقاح مع إجراء تحاليل «pcr» لهم قبل السفر وعند وصولهم للمملكة وقبل عودتهم إلى مصر مع توفير رعاية طبية لهم خلال تلك الفترة تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا.



وفى سياق متصل وبعد كثرة انتشار الإعلانات عن برامج رحلات العمرة قبل صدور رسمى باستئناف الرحلات، حذرت وزارة السياحة والأثار الشركات السياحية من الاعلان عن تنظيم أى رحلات عمرة أو جمع مبالغ من المواطنين، قبل صدور الضوابط المصرية وإعلان فتح باب التقدم للعمرة رسميا، خاصة أن مصر ما زالت حتى الآن من الدول التى لم يُسمح لمواطنيها بأداء العمرة، مؤكدة أن الشركات التى سيثبت قيامها بذلك سيتم توقيع عقوبات مشددة عليها تصل إلى الغلق الإدارى لها لفترة زمنية يتم تحديدها من الوزارة.



ومن المقرر أن تشهد أسعار برامج العمرة ارتفاعات كبيرة، خاصة بعد التغيرات التى حدثت فى الضوابط، خاصة التسكين والتنقلات نتيجة انتشار فيروس كورونا.