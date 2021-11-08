افتتاح معرض «1985» للفنانة التشكيلية هنا السجيني بجاليري الزمالك

نظم جاليري الزمالك للفن، معرضا للفنانة التشكيلية هنا السجيني، تحت عنوان «1985»، وذلك في السادسة من مساء أمس الأحد، ويستمر المعرض حتى 29 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن آخر معارض هنا كانت «42 بهجت علي»، وقدمت من خلاله أبعاد جديدة فى آليات العروض التشكيلية، حيث تنتمى أعمالها إلى مجال التجهيز في الفراغ.

هنا السجيني فنانة تشكيلية مصرية، بدأت مجال العمل الفني التشكيلي منذ عام 2014، وسافرت إلى برشلونة لتتعلم الفن المعاصر ثم عادت إلى مصر لتنشئ مدرسة لتعليم أساسيات وروح الفن للصغار.

وحازت على جائزة اليشا كيز في يوليو عام 2018.