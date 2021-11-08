بريطانيا تدرس فرض قيود على السفر لإلزام الناس بتلقي جرعة مُعززة من لقاح كورونا

تدرس الحكومة البريطانية، خطط لفرض قيود مُحددة على السفر بغرض إجبار المُقيمين فيها على تلقي جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمعروفة باسم الجرعة المُعززة.

وأكدت مصادر في الحكومة البريطانية لصحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء البريطاني يدرس تغيير بعض لوائح السفر حتى يواجه الناس الذين رفضوا تلقي الجرعة المُعززة بعد عرضها عليهم فترة عزل طبي واختبارات كورونا عند سفرهم إلى الخارج، مؤكدين أن هذا التغيير "حتمي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الإرشادات الرسمية للحكومة البريطانية تم تحديثها خلال نوفمبر الجاري، وأصبحت تقول إن "الحكومة تُراجع آثار ومتطلبات الجرعة المعززة للحصول على تصريح سفر دولي، كما تنظر في كيفية وضع الجرعة المُعززة في تصريح السفر الذي يصدر عن هيئة الصحة العامة البريطانية".

وأوضحت الصحيفة أن كل من هم فوق سن الخمسين، والعاملين بمجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، مؤهلين للحصول على جرعات مُعززة من لقاحات فيروس كورونا بعد 6 شهور من تلقيهم الجرعة الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حسب بيانات هيئة الصحة العامة، فإن 10 ملايين و62 ألفا و704 شخصا في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة المعززة من لقاح كورونا.