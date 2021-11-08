 استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لغزة - بوابة الشروق
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استمرار فتح معبر رفح البري من الجانبين للعبور وإدخال المساعدات لغزة

معبر رفح
معبر رفح
أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 4:35 م | آخر تحديث: الإثنين 8 نوفمبر 2021 - 4:35 م

واصلت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، افتتاح معبر رفح البري من الجانبين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر، استمرار فتح المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، فضلًا عن إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأوضحت استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين ولسرعة إنهاء إجراءات العبور، وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات لقطاع غزة في أي وقت.

يُذكر أنه قد تم تشغيل المعبر استثنائيًا اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، فضلًا عن عبور العالقين من الجانبين، كما أن هناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقًا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يُشار إلى أنه يتم أيضًا افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ووفقًا للحاجة، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمعة والعطلات الرسمية، طبقًا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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