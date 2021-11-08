أرنولد: سجلت أمام وست هام بفضل خطة صلاح

يرى ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول أن فريقه يجب أن يحقق الفوز في جميع المباريات، مبديًا حزنه الشديد بعد الخسارة أمام وست هام يونايتد.

وتلفقى ليفربول الخسارة بنتيجة 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أرنولد هدفا لصالح فريقه الذي أنهى الشوط الأول متعادلا (1-1)، قبل أن يحرز وست هام هدفين في الشوط الثاني، لينتزع المركز الثالث من ليفربول الذي بات رابعا.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»: «هذه ضربة كبيرة، إنها مباراة اعتقدنا أنه يمكن أن نفوز بها، وكان يجب ذلك.. ينبغي علينا الفوز في كل مباراة نخوضها، سنحت لنا فرصة كبيرة للتعادل في الدقيقة الأخيرة، فرصة هائلة لساديو ماني. لكننا لم نخلق الكثير من الفرص الواضحة، ولا يفعل الكثيرون هذا الأمر هنا».

وأضاف: «الهدف الأول لوست هام كان مشكوكًا فيه بعض الشيء، لكن الهدف الثاني كان جيدًا. هذا شيء نحتاج إلى العمل عليه (المرتدات)، وستنظر الفرق إليه على أنه نقطة ضعف».

وتابع: «نقترب من الفترة الأكثر أهمية في الموسم، فترة عيد الميلاد، لذا ستتم معاقبتك إذا كان أداؤك سيئًا. من المهم أن نستمر في التطلع إلى الأمام».

وعن الهدف الذي سجله بعد التعاون مع محمد صلاح في الركلة الحرة، قال: «كان من الصعب رفع الكرة نحو المرمى من هناك، كنت أحدق في لاعبين عمالقة بالحائط البشري، لذا كانت فكرة (مو) هي صنع زاوية رؤية أخرى. لقد كانت نهاية جيدة».