الصحة العالمية تقدم شحنة جديدة من المساعدات طبية إلى كابول

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن طائرة تحمل قرابة 7 أطنان مترية من الأدوية والمساعدات الطبية وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول، بهدف علاج 5000 طفل أفغاني يعانون من سوء التغذية الحاد وأمراض أخرى.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، أن هذه الشحنة هي الرابعة من المستلزمات الطبية التي ترسلها منظمة الصحة العالمية منذ 30 أغسطس الماضي إلى أفغانستان.

من جانبه، قال المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط ،أحمد المنظري إن الاحتياجات الصحية في أفغانستان أكبر من أي وقت مضى .. مؤكدا أنهم يتحركون بشكل أسرع لمعالجة النقص في الإمدادات الطبية للحفاظ على استمرار الخدمات الصحية المنقذة للحياة.