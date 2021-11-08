وزير لبناني: مباحثات إيجابية تمهد لتعاون مع تركيا في النقل وإعمار المرفأ

كشف وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حميّة، أن مباحثات إيجابية تجرى مع تركيا بشأن تطوير قطاع النقل في بلاده، إضافة إلى إمكانية التعاون معها في تطوير مطار بيروت وإعادة تأهيل مرفأ العاصمة، وتأهيل وتشغيل سكك الحديد في لبنان.

وفي مقابلة مع قناة "الأناضول" التركية، نشرتها اليوم الاثنين، قال الوزير إن المباحثات التي أجراها الشهر الماضي مع سفير تركيا لدى بيروت "كانت إيجابية جدا.. وهناك تجاوب كبير من الجانب التركي بشأن التعاون في هذه الملفات والمشاريع الحيوية، خصوصا لناحية مساهمة شركات تركية في إعادة إعمار مرفأ بيروت والاستثمار فيه".

وأعرب عن أمله أن تتوج المحادثات باتفاقيات ثنائية بين لبنان وتركيا، مشيرا إلى أن ذلك يبقى رهن عمل الحكومة التي تألفت مؤخراً، ونالت الثقة قبل نحو شهر ونصف فقط.

كما نوه حميّة بالتعاون التجاري "الممتاز" القائم حاليا بين البلدين، مشيرا أن تركيا لا تتقاضى رسوم "ترانزيت" من شاحنات النقل اللبنانية التي تعبر أراضيها نحو أوروبا.