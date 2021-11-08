نادي قضاة الإسكندرية يحتفل بمرور 75 عاما على إنشائه

احتفل نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، باليوبيل الماسي لذكرى مرور 75 عامًا على إنشائه، بحضور عدد من المسئولين، وشيوخ القضاة، وذلك وفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين.

وعلى هامش الاحتفالية، تم افتتاح مكتب الشهر العقاري "المُميكن"، وفرع البنك الأهلي، وجرى تكريم حملة الدكتوراة من أعضاء النيابة العامة، ورؤساء المحاكم، والقضاة، والمستشارين، وأسر المتوفين، والقضاة المتقاعدين.

وحضر الاحتفالية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار أحمد الزند، والمستشار عادل عبد الحميد، وزيرا العدل الأسبقين، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، المستشار محمد شوقي، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار أشرف حجازي.