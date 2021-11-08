الري الأردنية توضح سبب جفاف سد الموجب في المملكة: هطول الأمطار ليس بالمعدل المطلوب

قال الناطق باسم وزارة الري والمياه الأردنية عمر سلامة، إن سبب جفاف سد الموجب في الأردن يرجع إلى أن المملكة شهدت عدة مواسم جفاف وفقيرة بالمصادر المائية، منوهًا إلى أن موسم الأمطار الماضي كان جافًا إلى حد ما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن معدل هطول الأمطار لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الأمر انعكس على تخزين السدود بشكل كبير.

ونوه إلى أن الأردن يصنف ضمن أفقر دول العالم في المياه؛ نتيجة لتأثير التغيرات المناخية على تراجع الأمطار في الدول العربية، قائلًا إن عدد الأيام الممطرة خلال السنوات الأخيرة بالأردن لا ترقى إلى 30 يومًا في العام، مقارنة بالمعدل المعتاد بعدد 55 يومًا مطريًا.

وأوضح أن السبب الرئيسي في جفاف سدين خلال الأشهر الأخيرة، هو ضعف موسم الأمطار الماضي، وهو ما جعل نسب تخزين السدود مع نهاية الشتاء الماضي لم تزد عن 42% من الطاقة التخزينية الكلية.

وأشار إلى عدم وجود أنهار داخل الأردن كمصر، متابعًا: «نعتمد بصورة أكبر على المياه الجوفية، وخاصة أن حصة من نهر اليرموك والأردن تراجعت خلال السنوات الماضية، والأمر يتطلب التفكير بحلول على المستوى الإقليمي لمعالجة نقص المياه في المنطقة العربية، وضمان توفير كميات مياه للأجيال المقبلة».

ولفت إلى أن المملكة حفرت مجموعة من الآبار لمواجهة عجز المياه، إضافة إلى أنها تبذل جهودًا حثيثة لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مضيفًا أن حصة الفرد المائية في الأردن تقل عن 80 متر مكعب سنويًا، أي أقل بنسبة 88% من خط الفقر العالمي المحدد بـ500 متر مكعب.