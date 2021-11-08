أوزبكستان تتعهد بإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدات العاجلة إلى أفغانستان

تعهدت أوزبكستان، اليوم الاثنين، بإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدات العاجلة إلى أفغانستان المجاورة، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية النمساوي ميشائيل لينهارت، ونظيره الأوزبكي عبد الحميد كاميلو في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الاثنين، أنه "من المفترض أن ينقل هذا الممر إمدادات الإغاثة عبر الحدود"، لافتا إلى قول وزير الخارجية الأوزبكي: "نعلم أن الوضع في أفغانستان صعب ونريد تجنب تصعيد داخلي".

وأكد وزير خارجية النمسا، الذي يجري جولة في دول أسيا الوسطى حاليا، أن "أوزبكستان شريك مهم للغاية في المنطقة"، مشددا على أن الهدف هو المكافحة المشتركة للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

وقال بحسب البيان، إن "هناك اتصالات في اتجاهات وخبرات مختلفة يمكن استخدامها للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع في أفغانستان"، مشيرا إلى أن النمسا تبرعت بالفعل بمبلغ 20 مليون يورو للمساعدات الإنسانية وتشارك أيضًا في منحة قدرها مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.

وشكر الوزير النمساوي أوزبكستان لمساعدتها في إجلاء النمساويين من أفغانستان، معتبرا أن هذه "علامة قوية" على الصداقة الراسخة بين البلدين.

من جانبه، أعلن كاميلو أن بلاده تقدر التزام النمسا الإنساني حيث قدمت لبلاده 150 ألف جرعة من لقاح "أسترازينكا" المضاد لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تختتم جولة الوزير النمساوي في 4 دول من آسيا الوسطى: كازاخستان، قيزغستان، أوزبكستان، طاجكستان، غدا الثلاثاء بزيارة طاجكستان.