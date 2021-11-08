عبد المنعم سعيد عن استئناف الحوار المصري الأمريكي: العلاقة بين السيسي وبايدن تتغير

قال المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد، إنّ استئناف الحوار المصري الأمريكي يعني أن العلاقة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وجو بايدن تتغير يومًا بعد يوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ التصريحات التي تصدر عن الجانب الأمريكي تعكس أن هناك تقاربًا كبير من البلدين.



وأشار إلى أنّ العلاقات المشتركة تؤكد أن هناك احترامًا متبادلًا للسياسات بين البلدين، حتى وإن كان ذلك لا يعني التوافق بنسبة 100% أو 90%.



وأكّد أن هناك تقاربًا مصريًّا أمريكيًّا إزاء القضايا الحيوية، بما في ذلك أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أنّ الإدارة الأمريكية أكّدت ضرورة التوصل لاتفاق في أزمة السد.



ورأى أن هناك مسافة بين الموقفين المصري والأمريكي فيما يخص الأزمة السورية، إذ تؤكد مصر ضرورة الخروج من الأزمات التي لحقت بالربيع العربي وضرورة إعلاء منظومة الدول الوطنية.



لكنّه أكّد أن هناك درجة من التقارب المصري الأمريكي، إذ لم تعارض واشنطن نقل الغاز المصري إلى لبنان مرورًا بسوريا، ما يعني أن هناك نقاطًا توافقية.



وعقدت اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وأنتوني بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستثمار.



وأكّد شكري، في كلمته الافتتاحية، تفرُّد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالي والتبادل الثقافي والرعاية الصحية، وهي المجالات التي توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

كما أعرب الوزير شكري عن أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفي دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري. وأشار كذلك إلى دور مصر الريادي كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.



واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصري، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة، منوهًا في هذا الصدد إلى صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جاءت كنتاج لحوار مجتمعي شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدني المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا.



وتتضمن جلسات الحوار الاستراتيجي التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفي مجالي التعليم والثقافة، فضلاً عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.