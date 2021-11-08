عشيقة مغتصب الجثث في بريطانيا: كان رجلا نبيلا معي ولا أعلم لماذا لم يقتلني؟

في مفاجأة جديدة في قضية القاتل ومغتصب الجثث ببريطانيا، دايفيد فولر، تصدرت عشيقته السابقة عناوين الأخبار، أمس الأحد، لتصرّح بأنه كان على علاقة غرامية معها خلال زواجه من زوجته الثانية في عام 1990م.

أكدت الممرضة، التي رفضت ذكر اسمها خوفا على حياتها، لـ"دايلي ميل"، أنها خلال علاقتها مع فولر، التي استمرت لمدة عامين، لم تتوقع أبدا أنه قد قتل امرأتين بالفعل، لأنه كان رجلا لطيفا بمعنى الكلمة، ولم تره ينفعل ولا مرة.

تقول الممرضة: "لقد كان رجلا عاديا، لم يبد عليه أي شيء غير طبيعي، كان يصطحبني دائما إلى الحفلات لنرقص سويا، قبل أن ننفصل؛ لأننا وجدنا أنفسنا نريد أشياء مختلفة في الحياة، ربما كتبت لي النجاة، فأنا محظوظة لأنه لم يقتلني".

أوضحت الممرضة أنها كانت تبلغ من العمر 27 عاما عندما ارتبطت به، مشيرة إلى أنها كانت تسكن في استوديو بمفردها بجانب شقتيّ الضحيتين اللتان قتلهما فولر؛ لهذا فهي تشعر بالذعر حاليا، مؤكدة أنه لولا انفصاله عنها لربما أصبحت الضحية التالية لتشابه ظروفها مع ضحاياه.

وأشارت إلى أنها تعرفت على فولر خلال إحدى الأنشطة الاجتماعية التي أقيمت بالمستشفى الذي يعمل به، موضحة أنها شعرت ببعض الغرابة لأنه لا يشرب البيرة كبقية الرجال، في حين يشرب عصير الليمونادة فقط، كما أنه كان هادئا جدا ولا ينفعل أبدا، مؤكدة أنه كان ودودا جدا مع الجميع؛ لذلك أزاحت عن قلبها إحساس الغرابة، وأكملت ارتباطها به.

وعلى الرغم من ذلك، قالت الممرضة إنها كانت تعلم أنه إنسان خائن؛ لأنه كان يرتبط دائما بعلاقات غير شرعية خلال زيجاته الثلاث، حيث كان يرتبط بممرضة وراء الأخرى، وجميعهن كن زميلاته في المهنة.

وأكدت أنه وقت وقوع جرائم فولر، كان الجميع على علم بها، قائلة: "كنت قلقة أنا وزميلاتي عند وقوع جرائم القتل، وكنت دائما أفكر فيها، فقد كنت أخشى أن أتعرض لنفس ما تعرضت له الضحيتان، وأن يجدني القاتل يوما ما ويقتلني، ولم أكن أعلم أنني مرتبطة به، وأفكر الآن لماذا نجوت؟ ما الذي جعله يتركني ولم يقتلني مثلهما؟".

وعن رد فعلها عندما رأت فولر في المحكمة وهو يعترف بجرائمه، قالت إن جزء منها في البداية لم يصدق ما حدث، لأنه كان شخصا نبيلا معها، ولم يفعل أي شيء خاطئا، وبالرغم من أنها أكدت أن الشرطة طلبت منها أن تستعد نفسيا لأنها ستعلم عنه أشياء مروعة، إلا أنها لم تكن تتوقع أنه يعتدي جنسيا على الجثث، موضحة أنها تريده أن يدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في حق الضحايا.

يذكر أنه تم الإعلان عن قضية مغتصب الجثث، دايفيد فولر، عندما اعترف فولر الذي عمل كهربائي بأحد المستشفيات، الأسبوع الماضي، بارتكابه لجريمتيّ قتل عام 1987م، راحت ضحيتهما ويندي كينل التي كانت تبلغ من العمر 25 عاما، وكارولين بيرس التي كانت تبلغ من العمر 20 عاما.

كما اعترف فولر أمام المحكمة بأنه اعتدى جنسيا على ما لا يقل عن 100 جثة بمشرحة المستشفى الذي يعمل به، وقد عثرت الشرطة على أجهزة حواسب آلية تحتوي على 14 مليون صورة صورها فولر لنفسه وهو يرتكب جرائمه الجنسية البشعة.

كما احتفظ فولر بمجلد مذكرات منظم، يسجل فيه جميع ما قام به، مع أسماء الضحايا، وما كان يفعله معهم، وبالرغم من أنه استغل وظيفته ككهربائي، وقام بتعطيل كاميرات المستشفى، ولم يكتشف أحد ما يفعله في الجثث بالمشرحة، إلا أن الشرطة وجدت كل الدلائل التي احتاجتها من الصور، والفيديوهات والمذكرات التي احتفظ بها فولر بنفسه.